KAYÜ Seyrani Kampüsü'nde ‘Vali-Öğrenci Buluşması'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Seyrani Kampüsü'nde ‘Vali-Öğrenci Buluşması' etkinliği çerçevesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Seyrani Kampüsündeki Hidayet Tutum Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu, Sosyal Bilimler MYO Müdürü ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Rıdvan Karabulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Develi Seyrani Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Suat Köylüoğlu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Moderatörlüğünü Develi Hüseyin Şahin MYO Öğretim Görevlisi Gamze Kara'nın yaptığı Vali-Öğrenci Buluşması etkinliğinde Vali Gökmen Çiçek, öğrencilik ile meslek hayatından anılarını paylaştı ve öğrencilere hayatta başarılı olmanın yollarını anlattı.

Etkinlikte kadın kooperatiflerine verdiği öneme de değinen Vali Çiçek, Kayseri'deki kadın kooperatiflerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için her türlü desteği vereceğini söyledi.

Öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları da cevaplandıran Vali Çiçek, öğrencilerin sorunlarına ise çözüm üretti.

Etkinliğin sonunda Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür etti ve günün anısına plaket takdim etti. Vali Çiçek, salondan ayrılmadan önce öğrencilerle selfie çektirmeyi ihmal etmedi.