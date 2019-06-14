KAYÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan 20 Öğrenci Mezun Oldu

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda 20 öğrenci mezun oldu.

ERÜ Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen mezuniyet ve kuşak bağlama törenine, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Seyfettin Kaan Altınkaynak, yüksekokulu müdürleri, öğrenciler ve aileler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kayseri Üniversitesi'nin tanıtım filmi izlendi. Törenin açılış konuşmasını yapan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Seyfettin Kaan Altınkaynak, öğrencileri en iyi şekilde yetiştirerek mezun etmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da konuşmasında, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun üniversitelerinin en köklü okullarından birisi olduğunu söyledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Rektör Karamustafa, “Esas hayatla mücadele bundan sonra başlıyor. Kiminiz iş hayatına atılacaksınız. İş hayatınızda karşılaşacağınız zorluklarda hemen pes etmemeniz ve sabırlı olmanız gerekiyor. Sabırlı olan kişi, ailesiyle olan ilişkilerini güzel yönlendirir. Sabırlı olan kişi, mesai arkadaşlarıyla olan ilişkilerini sağlıklı yönlendirir. Sabırlı olan kişi, komşularıyla iyi ilişkiler kurar. Sabırsız olan, hoplayan, zıplayan adam, başarılı olamaz” dedi. Konuşmaların ardından 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı dönem birincisi Gamze Şahin mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Mezun öğrencilere şed kuşağı bağlanması ve mezuniyet belgesi takdiminin ardından tören son buldu.