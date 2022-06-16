KAYÜ Sosyal Bilimler MYO, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Mezunlarını Verdi

15 Temmuz Yerleşkesindeki Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Seyfettin Kaan Altınkaynak, Sosyal Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Yasemin Harmancı, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mezuniyet törenin açış konuşmasını yapan Sosyal Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Yasemin Harmancı, “Öğrencilerimizin mezun aşamasına gelinceye kadar geçen sürede katkılarını esirgemeyen başta üniversitemiz yönetimine, öğretim elemanlarımıza, idari personelimize teşekkür ediyorum” dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun ise yaptığı konuşmada, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan mezun olan öğrencileri en donanımlı şekilde mezun ettiklerini söyledi. Mezun öğrencileri ve ailelerini kutlayan Rektör Yardımcısı Boztosun, mezun öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi ve ailelerden de çocuklarına eğitim hayatlarında olduğu gibi bundan sonraki hayatlarında da sürekli destek olmalarını istedi. Rektör Yardımcısının konuşmasının ardından okul birincisi Meryem Esen mezun öğrenciler adına konuşma yaptı ve mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Daha sonra başta dereceye giren öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilere şedlerinin kuşanması ve mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından tören sona erdi.

KAYÜ Sosyal Bilimler MYO'dan bu yıl işletme yönetimi ve sağlık kurumları işletmeciliği programlarından 50 öğrenci mezun oldu.