KAYÜ Teknik Bilimler MYO, Kayseri Erciyes A.Ş. ile işbirliği için sahada

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki Erciyes A.Ş. tesislerine teknik gezi düzenlendi. Geçtiğimiz hafta Kayseri Üniversitesi ile Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen teknik gezi çerçevesinde KAYÜ Teknik Bilimler MYO'dan ilgili bölüm öğretim elemanları, Erciyes A.Ş.'nin tesisleri ve teknik altyapısına yönelik incelemelerde bulundu.

KAYÜ Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse ve ilgili birim öğretim elemanlarının Erciyes'e gerçekleştirdiği teknik gezi brifingle başladı. Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu verdiği brifingde, Erciyes A.Ş.'nin çalışmaları ve projelerini anlattı ve Erciyes Master Planı hakkında bilgiler verdi.

Brifingin ardından sahada Erciyes A.Ş.'nin tesislerini, teleferik, telesiyej ve kar makinesi gibi teknik ekipmanlarını inceleyen Teknik Bilimler MYO heyeti, teknik konularda ortak yapılabilecek çalışmalar konusunda görüş alış verişinde bulundu.

Kayseri Üniversitesi ile Kayseri Erciyes A.Ş. arasında geçtiğimiz hafta Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı tarafından imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Kayseri Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin teleferik ve halatlı taşıma sistemleri konularında uzmanlaştırılarak Erciyes Kayak Merkezi'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik uzman kadronun yetiştirilmesine katkı sağlanması ve Teknik Bilimler MYO'dan alanında tecrübeli ilgili birim öğretim elemanlarının bilgi ve tecrübeleri ile Kayseri Erciyes A.Ş.'ye teknik açıdan destek olmaları ve aynı zamanda Ar-Ge çalışmalarına katkı sunmaları planlanıyor.