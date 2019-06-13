KAYÜ Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO'dan 30 Öğrenci Mezun Oldu

Tören kapsamında 30 öğrenci mezun oldu.

Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen mezuniyet ve kuşak bağlama törenine, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, Tomarza Belediyesi Başkan Vekili Cemil Bayram, İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Bşçvş. Mustafa Olgun, Tomarza MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Cemal Acar, meslek yüksekokulu müdürleri, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törenin açılış konuşmasını yapan Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Cemal Acar, okul hakkında bilgiler verdi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da konuşmasında, mezun öğrencileri tebrik etti.

Rektör Karamustafa, “Mezuniyet günleri sevinçli günlerdir. Neden derseniz? Başarı yakalanmıştır. İki yıllık bir öğrenim döneminin meşakkatli ve yorucu sürecinden sonra öğrencilerimiz sınavlarını, uygulamalarını, stajlarını başarıyla tamamlayarak artık hayata atılıyorlar. Dolayısıyla bu yönüyle Türk ekonomisine, Türkiye'nin nitelikli insan kaynaklarına nitelikli iş gücü yetiştirmiş olmanın, onları bugün iş dünyasına göndermenin sevincini yaşamaktayız. Siz değerli öğrencilerimizden bugün ayrıldığımız için de biraz buruk üzüntü de yaşıyoruz. Ama bizler, okulunuz, üniversiteniz, sizlerin referansıdır. Okulunuzdan her ne kadar bugün ayrılsanız da, diplomanızı alıp gitseniz de, burayla bağınızı, ilişkinizi hiçbir zaman kesmeyin. Çünkü sizleri yetiştiren hocalarınız, ileri ki yaşamınız için sizlerin bir referans noktasıdır” dedi.

Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu ise konuşmasında, “Sevgili öğrencilerimiz, Tomarza'mızda hayatınızın en güzel iki yılını geçirdiniz. Burada güzel dostluklar, güzel arkadaşlıklar edindiniz. İki yılın sonunda da gayretlerinizin karşılığı olarak diplomalarınızı almaya hak kazandınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Bu iki yıllık süre sonunda okul hayatınız bitiyor. Yeni bir hayata başlayacaksınız. Yeni hayatınızda zaman zaman zorluklarla karışılacaksınız. İnişli çıkışlı süreçler yaşayacaksınız. Bu sürelerde sabredeceksiniz, pes etmeyecek, azim göstereceksiniz. Çünkü azmedenler ve sabredenler her zaman başarıya ulaşırlar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı dönem birincisi Behice Kılıç mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Mezun öğrencilere şed kuşağı bağlanması ve mezuniyet belgesi takdiminin ardından tören son buldu.