KAYÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi İlk Mezunlarını Verdi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

15 Temmuz Yerleşkemizdeki Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Rektör Vekili Prof. Dr. Semra Aksoylu, Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derviş Boztosun, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Genel Sekreter Mehmet Akkuş, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ali Yedikaya, Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Çelik ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kayseri Üniversitesi'nin tanıtım filmi izletildi. Daha sonra yapılan konuşmalarda Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Mayıs 2012'de Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak kurulan okullarının, 18 Mayıs 2018'de resmi gazetede yayımlanan 7141 sayılı kanunla fakülteye dönüştürülerek aynı kanunla kurulan Kayseri Üniversitesi'ne bağlandığını hatırlattı. Rektör Yardımcısı Boztosun, “Bugün fakültemiz, Muhasebe ve Finans Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik olmak üzere 3 bölümle lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Alanında tecrübeli hocalarımızla, öğrencilerimize hem teorik, hem de uygulamalı biçimde eğitim vermekteyiz. Öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirerek, mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlamaktayız. Ben tüm mezun öğrencilerimizi tebrik ediyor ve bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Ailelerine de eğitim hayatlarında sürekli destekçisi oldukları çocuklarına, bundan sonraki hayatlarında da sürekli destek olmalarını öneriyoruz” dedi. Konuşmasında kuşak bağlamanın geleneksel kültürümüzdeki yerine değinen, öğrencilere bağlanan bu kuşağın tecrübe kuşağı, sabır kuşağı, bilgelik kuşağı ve vefa kuşağı olduğunu belirten Rektör Yardımcısı Boztosun, kuşak bağlamanın Ahilik ve geleneksel kültürümüzdeki önemine değindi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da yaptığı konuşmasında, sanayi, ticaret, eğitim, kültür, sağlık ve turizm şehri Kayseri'nin makarr-ı ulema alimler şehri, ayrıca manevi ikliminden dolayı da makarr-ı evliya şehri olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödül ve mezuniyet belgeleri ile tüm mezun öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesinde Muhasebe ve Finans Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinden 150 öğrenci mezun oldu.