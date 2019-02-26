KAYÜ'de “1. İş ve Kariyer Toplantısı” Düzenlendi

İş ve Kariyer Toplantısı” düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter Doç. Dr. Semra Aksoylu, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ebubekir Güngör'ün yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversitelerin fonksiyonlarını anlattı.

Rektör Karamustafa, “Üniversiteler olarak iki önemli fonksiyonumuz var. Bunlardan biri akademik hayata bilgi üretmek. Üniversiteler bu manada bilgi üretim merkezidir. Bu ürettiği bilgileri öğrencileri ve toplumla paylaşır. Öğrencilerimizle bilgiyi nasıl paylaşıyoruz? Sınıflarda anlattığımız derslerle, laboratuvarlarda uygulamalarla paylaşıyoruz. Bu bilgileri aynı zamanda iş dünyası ve toplumla da paylaşıyoruz. Nasıl paylaşıyoruz? Kongreler, konferanslar ve sempozyumlar düzenleyerek paylaşıyoruz. Bizler bu akademik çalışmaları yaparken, diğer taraftan amacımızda iş dünyasına öğrenci yetiştirmektir. İş dünyasına nitelikli iş gücü yetiştirmektir. O yüzden bizler yürütmüş olduğumuz bu faaliyetleri, iş dünyasının ihtiyaçlarını iyi anlayarak, gelişim projeksiyonlarını iyi takip ederek belirlememiz gerekiyor. Ona göre müfredatları tasarlamamız, iş dünyası ile iç içe olmamız, iş dünyasının bizim mezunlarımızdan beklentilerinin neler olduğunu iyi çözümlememiz ve iyi idrak etmemiz gerekiyor. Bu manada üniversite yönetimlerine, yüksekokul, fakülte yönetimlerine de ciddi görevler düşmektedir. İş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayamayan, buna göre elaman yetiştiremeyen, iş dünyasında geleceğin niteliklerini takip edemeyen yükseköğretim kurumlarının mezunları da maalesef işsiz kalmakta veya iş bulamamaktadır. Mezunlarımızı bir iş gücü kaynağı olarak değerlendirecek olursak, iş gücü kaynağı ile sektörün insan kaynağı ihtiyaçlarını iyi belirlememiz, Türkiye'nin dünyada birçok sektör açısından sürdürülebilir rekabeti elde edebilmesi için iyi çalışmamız gerekmektedir” dedi.

Rektör Karamustafa'nın açılış konuşmasının ardından İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Fadime Demirci, İŞKUR'un faaliyetleri ve çalışma programları hakkında bilgiler verdi.

2 oturum şeklinde gerçekleşen kariyer toplantısında, 2. Hava Bakım Fabrikası Müdürlüğü, TCDD, HES Kablo, Şahin Yazılım, Netcom ve Çimsa'dan temsilciler, firmaları hakkında sunum yaptı.

Etkinlik soru-cevapların ardından sona erdi.