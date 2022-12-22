KAYÜ'de 7 üniversite öğrencisine ‘Paramedik' anlatıldı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından 22 Aralık Dünya Paramedikliler Günü çerçevesinde 7 üniversiteden katılan öğrencilere ‘Paramedik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Yarını' isimli sempozyum düzenlendi.

Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri İl Ambulans Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Biçer, KAYÜ İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ali Kaplan, öğretim görevlileri ve 7 üniversiteden paramedik öğrencileri katıldı. Programda konuşan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa; “Kayseri Üniversitesi'nin ilk kuruluşu İncesu Meslek Yüksekokuludur. Üniversitemiz kurulduğunda daha henüz faaliyete geçmemiş, bir okulumuz vardı. Buraya ilk olarak müdür atamayla işe başladık. İncesu'daki okulumuza nitelikli bir bina yapılmıştı. Saffet Bey, kendisi ve eşi adına bu okulu yaptırdı. Bize düşende ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek ve bu kadar nitelikli yapılmış bir müesseseyi de öğrenci doluluğu açısından en etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmekti. İstişare ettik, ölçtük, biçtik, müdürümüz çalışmalar yaptı ve araştırmalarımızı yaptık ve dedik ki ‘biz burayı sağlık odaklı bir okul haline dönüştürelim.' Okulun adını Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yapmadan önce sağlıkla ilgili programlarımızı YÖK'e yazdık ve kurduk. Diyaliz ve Acil Yardım Teknisyenliği programlarına öğrenci aldık. Diğer 3 programımız da kurulu ancak harekete geçmemiş durumda. Onlar hakkında da ben geçen hafta YÖK'te bir sunum yaptım. İnşallah Engelli Bakım Hizmetleri ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programları da kurulacak. Önümüzdeki dönem Mart-Nisan aylarında oralarında öğretim elemanı istihdamını tamamlayıp, o programları da harekete geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

KAYÜ İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ali Kaplan ise; “Meslek Yüksekokulu olarak, sağlıkta uygulama odaklı, kalifiye yetişmiş personel ile öncü bir eğitim kurumu olma vizyonumuzla bu önemli etkinliğe öncülük ettiğimiz için gururlu ve mutlu olduğumuzu buradan belirtmek istiyoruz. Paramedik mesleğinin gelişimi, geleceği ve yüzleştiği sorunları tartışabilmek için belirlenmiş olan ‘Paramedik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Yarını' temalı bilimsel etkinliğimizde öğleden önce alanında ileri gelen eğitmenlerimiz ile Temel EKG ve Ritim Analizi, acil durumlarda ritim analizi, hava yönetimi olmak üzere 4 temel eğitimimizi tamamlamış bulunmaktayız. Sempozyumumuzun katılımcılara yararlı olacak ve katkı sağlayacak şekilde gerçekleşmesini tüm içtenliğimiz ile temenni ediyoruz” dedi.

Kayseri İl Ambulans Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Biçer ise; “22 Aralık gününde böyle değerli bir sempozyumun yapılmış olmasından dolayı ayrıca mutluluğumu İl Ambulans Servisi Başhekimi olarak belirtmek isterim. Hepinizin 22 Aralık Paramedik Günü'nü de kutluyorum. Bilimsel organizasyonlar, sempozyumlar mesleğin gelişimi açısından çok önemlidir. Kıymetli hocalarımızda bu noktada ciddi katkıda bulunuyorlar. Teoride öğrenmek ile pratikte yapmak çok farklı. Bu tür organizasyonlar sayesinde çalışan ağabeylerinizden, ablalarınızdan nelerle karşılaşabileceğinize dair birçok veri ve durumları görebileceksiniz. Etkileşim halinde bulunabileceksiniz. Bu çok önemli bir şans” şeklinde konuştu.

Öte yandan, etkinliğe katılım sağlayan Kayseri Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi'nden katılan Paramedik bölümü öğrencilerine Paramedik mesleğiyle ilgili bilgiler verilirken, meslekte yaşanmış olaylarla ilgili sunum yapıldı.