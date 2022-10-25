KAYÜ'de 'Çıraklıktan Zirveye' Söyleşisi Devam Ediyor

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) 'Kariyer Etkinliği' çerçevesinde ALPEDO-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu'nu ağırladı. Sami Kervancıoğlu, 'Çıraklıktan Zirveye' konulu söyleşisinde iş hayatındaki başarının yollarını, mesleki tecrübe ve deneyimlerini öğrencilere aktardı. Söyleşi sonrası ise yaklaşık 3 bin öğrenciye dondurma dağıtıldı.

KAYÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Av. Dr. Veli Böke, Sami Kervancıoğlu ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması, üniversite tanıtım filminin izlenmesi ile başlayan söyleşide açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversitelerinin davetini kırmayarak etkinliğe katılan Sami Kervancıoğlu'na teşekkür etti. Konuşmasında kariyerin önemine değinen Rektör Karamustafa, nitelikli kariyerin çalışmayı, gayreti, özveriyi, sabrı, bilgiyi ve hedef belirlemeyi gerektirdiğini söyledi. Rektör Karamustafa; “Kayseri Üniversitesi kuruluşu itibari ile daha ziyade mesleki ve teknik yükseköğretime odaklanmış bir üniversitedir. Nitelikli mesleki ve teknik yükseköğretim ile öncelikli amacımız; iş dünyasının ihtiyaç duyduğu ara değil ana insan kaynağını yetiştirmektir. Öğrencilerimizi nitelikli olarak yetiştirerek iş dünyasına hazır hale getirmek ve mezun etmek üniversitemizin misyonu gereğidir. Tabi ki bu konuda sadece bizlere, akademik kadrolarımıza görev düşmemekte; iş dünyasına, iş dünyasının değerli temsilcilerine de birtakım görevler düşmektedir. Bu tür etkinliklerde siz değerli sektör temsilcilerinin aktardığı bilgiler, deneyimler, son derece önemlidir; öğrencilerimizin vizyonlarına ciddi katkılar oluşturmaktadır. O yüzden bu tür etkinliklerde bizlere destek olan iş dünyamızın tüm temsilcilerine teşekkür ediyorum” dedi. Kayseri Üniversitesi olarak ‘Kampüste Değil Sahada Üniversite' sloganı ile sahada eğitimi ve OSB-MYO'yu önemsediklerini kaydeden Rektör Karamustafa, Kayseri'de en kısa sürede OSB-MYO kurarak, öğrencilerin daha nitelikli bir şekilde eğitim almalarına, mesleklerini uygulamalı olarak öğrenmelerine, mezuniyet sonrası iş bulmalarını kolaylaştırmaya ve kariyer gelişimlerine önemli katkı sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Rektör Karamustafa'nın konuşmasının ardından 'Çıraklıktan Zirveye' konulu söyleşisinde Sami Kervancıoğlu, iş hayatında başarının yollarını ve sırrını, mesleki tecrübelerini ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Etkinlik sonunda Rektör Karamustafa ile Kervancıoğlu dondurma keserek öğrencilere ikram etti.