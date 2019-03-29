KAYÜ'de 'Geleceğin Dünyası' Konulu Panel Düzenlendi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından 'Geleceğin Dünyası' konulu panel düzenlendi. Panelde, Siber Güvenlik, Kişisel Veri ve Meslekler konuları anlatıldı.

“2019 Yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” etkinlikleri kapsamında Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Hüseyin Bekmez, Askerlik Şubesi Başkanı Kd. Alb. Ahmet Uysal, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter Doç. Dr. Semra Aksoylu ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan panelin moderatörlüğünü yapan Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Halduk Pak, 'Meslekler' konusunda konuşma yaptı. Ardından Rasyotek Sistem ve Network Departman Müdürü Erdem Gönenç 'Siber Güvenlik', Rasyotek Hukuk Departman Birim Yöneticisi Ümit Haydaroğlu ise 'Kişisel Veri' konularını anlattı. Panelde, siber güvenlik, kişisel veri ve bilgiler, kişisel bilgi ve verilerin korunması ile sosyal medya hesaplarında kişisel bilgi paylaşımı konuları ele alındı. Soru-cevabın ardından etkinliğin kapanış konuşmasını yapan Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, öğrencilere, yaşam boyu öğrenmenin önemi konusunda çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Rektör Karamustafa, “Artık dünya değişiyor. 10-15 yıl sonrasını, 20 yıl sonrasını farklı planlamak zorundayız. Bundan 20 yıl, 30 yıl sonra birçok meslek değişecek. Bugün var olan birçok meslek, gelecekte var olmayacak. Onun için özellikle gençlerimizin, yaşam boyu öğrenmeden vazgeçmemesi lazım. İşte okul bitti. Üniversite bitti. Yeni bir işe girdik. Cenab-ı Allah ömür verdiği sürece buna devam edeceğiz diye bir şey yok. Her zaman, mezuniyet sonrasında da, günün değişen koşullarına göre kendimizi ayarlamamız, adapte etmemiz gerekiyor. Yine teknoloji konusu da önemli. Tabi ki teknolojiye küsemeyiz. Dışlayamayız. Sanal ortam çok önemli. Ama şunun da bilincinde olmak zorundayız. Artık işe alımlarda kişilerin sadece CV'sine değil, CV'siyle beraber sosyal medyayı nasıl kullanıyor, facebook hesaplarında neler paylaşıyor, hesapları nasıl. Bunlara da bakılıyor. O yüzden kişinin sosyal medya hesabı kullanımına, mail adreslerindeki kullanıcı adına kadar birçok konuya dikkat etmesi gerekiyor” diye konuştu.

Etkinlik, Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, Rasyotek Genel Sekreteri Sezai Çevik, Rasyotek Sistem ve Network Departman Müdürü Erdem Gönenç ile Rasyotek Hukuk Departman Birim Yöneticisi Ümit Haydaroğlu'na plaket takdiminin ardından sona erdi.