KAYÜ'de İş Güvenliği ve Sağlığı Proje Sergisinin Açılışı Yapıldı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu'nda “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” etkinlikleri kapsamında, öğrenciler tarafından hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği proje sergisinin açılışı yapıldı.

Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO fuaye alanında düzenlenen serginin açılışına, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter Doç. Dr Semra Aksoylu, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Benli ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Serginin açılışında yapılan konuşmalarda Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Benli, 4-10 Mayıs 2019 tarihlerinin ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak kutlandığını hatırlatarak, hafta etkinliği çerçevesinde bu sergiyi düzenlendiklerini söyledi.

Doç. Dr. Benli, bu yıl ilkini düzenledikleri projeyi hazırlayan öğrenciler ve danışman hocalarına teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da, iş sağlığı ve güvenliği konusunun gelişmiş toplumların insana verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Rektör Karamustafa, “Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğine ciddi önem verildiğini biliyoruz. Bugün birçok icatları yapan, toplumları ileriye götüren insan kaynağıdır. Dolayısıyla hem iktisadi açıdan, hem sosyal açıdan, hem de insani açıdan insan önemlidir. O yüzden gelişmiş toplumlarda iş sağlığı ve güvenliği unsuruna büyük önem verilmektedir. Bu bağlamda Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulumuz iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili güzel çalışmalarda bulunmakta ve eğitimini vermektedir. Bu alanda kendini yetiştirmiş ve vizyon sahibi öğretim elemanlarımız, hocalarımız bulunmaktadır. Hem öğrencilerimize, hem personelimize, hem dışarıya yönelik bunun eğitimi verilmektedir. Diğer taraftan Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulumuz, bu tip etkinliklerle eğitimin ötesinde üniversitemizin görünen yüzüdür” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, beraberindeki üniversite ve okul yöneticileriyle, serginin açılış kurdelesini kesti.

Öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik hazırladıkları proje sergisinin gezilmesinin ardından ise etkinlik sona erdi.