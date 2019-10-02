KAYÜ'de Mimarsinan OSB Yöneticilerine MYO'ların OSB'lere Katkıları Anlatıldı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), OSB'lerle olan işbirliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. KAYÜ'de Sosyal Bilimler Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Kaan Altınkaynak, Mimarsinan OSB yöneticilerine, Meslek Yüksekokullarının Organize Sanayi Bölgelerine katkılarına yönelik sunum yaptı. Daha sonra Mimarsinan OSB‘ye kurulması planlanan ve arazi tahsisi tamamlanan MYO'nun yol haritası belirlendi.

ERÜ Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sunuma, Rektör Prof. Dr. kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter Doç. Dr. Semra Aksoylu, Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut, yönetim kurulu üyeleri ve Mimarsinan OSB Bölge Müdürü Abdulbaki Uludağ ile KAYÜ'nün merkezde bulunan meslek yüksekokullarının müdürleri katıldı. KAYÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Kaan Altınkaynak, Meslek Yüksekokullarının OSB Bölgelerine katkıları konusunda sunum yaptı. Sunumun ardından ise KAYÜ yöneticileri ile Mimarsinan OSB yöneticileri, Mimarsinan OSB'ye kurulacak MYO ve buna yönelik işbirliği çalışmaları konusunda görüş alış verişinde bulunuldu. Ayrıca Mimarsinan OSB'ye kurulacak ve arazi tahsisi kesinleşen MYO'nun yol haritası belirlendi. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, uygulama ve proje odaklı, iş dünyası ile bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan ve nitelikli insan gücünü yetiştirerek toplumsal fayda oluşturan bir üniversite misyonu ile hareket eden üniversitelerin, kısa ve uzun dönemdeki hedeflerini gerçekleştirmek için çaba sarf ettiklerini söyledi. Bu hedeflerden en önemliler arasında iş dünyası ile işbirliği çalışmalarının yer aldığına dikkat çeken Rektör Karamustafa, gerek Kayseri OSB, gerek Mimarsinan OSB, gerekse iş dünyası ile iyi bir uyumlarının bulunduğunu kaydetti. Rektör Karamustafa, “Bu işbirliği çerçevesinde Mimarsinan OSB'ye kurmayı planladığımız MYO'da önemli mesafe kat ettik. İnşallah bu okulu en kısa zamanda kurarız. Ayrıca Kayseri OSB'ye de planladığımız MYO'nun çalışmaları devam etmektedir” dedi.

Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut ise, Rektör Karamustafa'ya, OSB'lere verdiği destek ve işbirliği çalışmalarından dolayı teşekkür etti.