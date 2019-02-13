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KAYÜ'de “Otomotiv Sektörünün Dünü, Bugünü, Yarını” Konulu Panel Düzenlendi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Bölümü tarafından “2019 Prof.

Dr. Fuat Sezgin Yılı Etkinlikleri” kapsamında “Otomotiv Sektörünün Dünü, Bugünü, Yarını” konulu panel düzenlendi.


Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse'nin yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.


Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, otomotiv sektörünün önemli bir sektör olduğunu belirtti.


Kayseri Üniversitesi hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Derviş Boztosun, “Üniversitemiz genç ve dinamik bir üniversitedir. Meslek Yüksekokulumuz da aynı öyle. Yeni bir ruhla eğitim-öğretim faaliyetine başladı. Kayseri Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi'nden ayrıldı. Yaklaşık 15 bin öğrencimiz var. Misyonumuzu da proje odaklı, uygulamalı bir üniversite olarak belirledik. Erciyes Üniversitesi doğal sınırlarına ulaşmıştı. Ondan dolayı böyle bir karar alındı. Şimdi herkes yeni üniversite ne yapacak diye merak ediyor. Bizde gerçekten elimizden geleni yapmaktayız” dedi.


Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse de konuşmasında, okul olarak 2019 yılında düzenleyecekleri etkinlikleri Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Etkinlikleri kapsamında yaptıklarını söyledi.


Otomotiv sektörünün önemine değinen Prof. Dr. Karaköse, “Tekerleğin icadı ile başlayan otomotiv sektörü oldukça büyük bir sektör. Yedek parça, akaryakıt ve sigortadan ulaşıma kadar pek çok sektörü beslemektedir. Son dönemde üretime geçilmesi planlanan tamamen yerli otomobiller, Türkiye'de büyük bir ivme kazandırması bekleniyor. Çünkü bizim için kalkınmadaki hedeflerimizden en önemlilerinden birisi ve Türkiye'nin ilk on ekonomiye girebilmesi. Bunun yolu da bu tarz sektörlere yatırımlar ile geçiyor” diye konuştu.


Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. Oturum Başkanlığını Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse'nin yaptığı oturumda, konuşmacılar, “Otomotiv Sektörünün Dünü, Bugünü, Yarını” konusunda sunumlar yaptı.

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