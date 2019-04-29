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KAYÜ'de “Sıfır Atık: Geleceğe Değer Kattık” Konulu Konferans Düzenlendi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü tarafından “Sıfır Atık: Geleceğe Değer Kattık” konulu konferans düzenlendi.


Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, KAYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.


Etkinliğin açılış konuşmasını yapan KAYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, etkinliğin önemine vurgu yaptı.


Konferansın konuşmacısı Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Şefi Ramazan Aydın da, Melikgazi Belediyesinin geri dönüşüm çalışmaları ve geri dönüşümün faydaları konusunda katılımcılara bilgiler verdi.

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