KAYÜ'de Sosyal Bilimler MYO Mezuniyet ve Şed Bağlama Töreni düzenlendi

Kayseri Üniversitesi'nde (KAYÜ) 2021 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet ve şed bağlama töreni düzenlendi.

KAYÜ 15 Temmuz Yerleşkesindeki tören alanında düzenlenen mezuniyet ve şed bağlama törenine Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Okan Karahan, Genel Sekreter Mehmet Akkuş, Genel Sekreter Yardımcısı ve Sosyal Bilimler MYO Müdürü Öğr. Gör. Seyfettin Kaan Altınkaynak, meslek okulu müdürleri, senato üyeleri ve akademik personel ile öğrenci ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet töreninin açılış konuşmasında Sosyal Bilimler MYO Müdürü Öğr. Gör. Seyfettin Kaan Altınkaynak, mezun öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise konuşmasında, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan mezuniyet törenlerini bu yıl kısıtlı da olsa gerçekleştirebildiklerini söyledi. Rektör Karamustafa, "Mezuniyet törenleri bazen büyük sevinçlerin yaşandığı anlardır. Ancak çoğu zaman mezuniyetler yeni kaygıların, yeni endişelerin, yeni açılımların, yeni ufukların oluştuğu ve geliştiği zamanlardır. Burada almış olduğunuz mesleki ve teknik eğitim sonrasında artık ülkemize, Türkiye Cumhuriyetine, gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde çalışarak memleketimizin daha da ileriye gitmesini, güçlenmesini sağlayacak bu yönde çalışmalarda bulunacaksınız. Atalarımız, dedelerimiz bu vatan toprakları için geçmişte fedakarlık düzeyinde emek harcamasalardı, çalışmasalardı, bugün biz şu dalgalanan al bayrağımızın altında özgür bir şekilde, huzur içerisinde bu mezuniyet törenini yapamayacaktık. Kendi lisanımızla, kendi kültürümüzle, kendi geleneklerimizle bu sevinci yaşayamayacaktık. Biz Türk Milleti olarak 3 bin yıldan fazla devlet geleneğine sahibiz ve bu coğrafyada da en az bin yıldır hakimiyet süren ve ilelebet bu dünya var olduğu sürece de yaşayacak olan güçlü devlet geleneğine, güçlü bilgi birikimine, güçlü bağlara, sosyal bağlara sahip bir milletiz. İnşallah ülkemizi daha da ileriye götüreceğiz” dedi.

Konuşmasında üniversite olarak mezuniyet törenlerinde neden kep atma yerine şed kuşağı bağlandıklarını da kaydeden Rektör Karamustafa, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz şed kültürünü kullanıyoruz. Bu kuşak bilgelik kuşağıdır. Bu kuşak tecrübe kuşağıdır. Bu kuşak sabır kuşağıdır. Atamıza, dedemize, babamıza, kültürümüze, devletimize sadakat içerisinde olacağız. Vefasız insan, vefa duygusunu taşımayan bir kişinin onuru da olmaz. Anamıza, babamıza, üniversitemize, devletimize, milletimize, bayrağımıza ve kadim değerlerimize vefa duygusunu taşıyacağız. İşte Kayseri Üniversitesi bu anlayış ve bu kavramları yükleyerek mezunlarını veriyor.”

Karamustafa'nın konuşmasının ardından dönem birincisi mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Tören, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesi, mezuniyet kuşaklarının bağlanması ile son buldu.