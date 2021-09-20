KAYÜ'den Ödüllü İllüstrasyon Yarışması

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), 2021 yılı İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında basılı veya basılı olmayan tüm üniversite çalışmalarında kullanılmak üzere 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy' konulu illüstrasyon yarışması düzenleyecek.

Katılımın herkese açık olduğu ve adayların serbest teknik kullanarak en çok iki çalışma ile katılabileceği bu yarışmaya son başvuru tarihi 1 Kasım 2021 olarak belirlendi. Katılımcılar; yarışma için detaylı bilgiye Kayseri Üniversitesi'nin web sayfasındaki illustrasyon.kayseri.edu.tr adresinden ulaşabilecek.