İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

KAYÜ'den Ödüllü İllüstrasyon Yarışması

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), 2021 yılı İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında basılı veya basılı olmayan tüm üniversite çalışmalarında kullanılmak üzere ’İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’ konulu illüstrasyon yarışması düzenleyecek.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), 2021 yılı İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında basılı veya basılı olmayan tüm üniversite çalışmalarında kullanılmak üzere 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy' konulu illüstrasyon yarışması düzenleyecek.


Katılımın herkese açık olduğu ve adayların serbest teknik kullanarak en çok iki çalışma ile katılabileceği bu yarışmaya son başvuru tarihi 1 Kasım 2021 olarak belirlendi. Katılımcılar; yarışma için detaylı bilgiye Kayseri Üniversitesi'nin web sayfasındaki illustrasyon.kayseri.edu.tr adresinden ulaşabilecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.