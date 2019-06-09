İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaza sonrasında korkan küçük kızı trafik polisi sakinleştirdi

Kayseri’de meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı trafik kazası sonrasında korkan küçük kızı olay yerine gelen trafik polisi sakinleştirdi.

Kayseri'de meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı trafik kazası sonrasında korkan küçük kızı olay yerine gelen trafik polisi sakinleştirdi.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde meydana gelen kazada 38 ZS 436 plakalı otomobil ile 38 DY 356 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan bir kişi olay yerine gelen 112 ambulansı ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Araçlarda maddi hasarın meydana geldiği kaza sonrasında korkan küçük bir kız, kazayı incelemeye gelen trafik polisi tarafından sakinleştirildi. Yapılan inceleme sonrasında araçlar yoldan çekilirken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.