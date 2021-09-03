Kaza yapan et yüklü kamyonet devrildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile çarpışan et yüklü kamyonet devrildi. Kazada kamyonet içerisinde sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerince çıkarılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde seyir halinde olan 06 PPZ 92 plakalı et yüklü kamyonet ile 38 AAD 133 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise devrilen kamyonette sıkışan yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar, incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.