Kaza yapan sürücü, otomobili bırakıp kaçtı

Kayseri'de bir otomobilin sürücüsü direğe çarpıp kaza yaptıktan sonra, otomobili olay yerinde bırakıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi 9. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, 34 AB 9033 plakalı otomobilin sürücüsü yol ortasında bulunan direğe çarptıktan sonra, otomobilden inip olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 110 ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptıklarının incelemenin ardından çekici ile otomobil olay yerinden kaldırılırken, kaçan sürücünün bulunması için de çalışma başlatıldı.