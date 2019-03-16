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Kaza yapanlara yardıma koşan vatandaşa otomobil çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Kayseri’de kaza yapan otomobildekilere yardım etmek için yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı.

Kayseri'de kaza yapan otomobildekilere yardım etmek için yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri Malatya karayolu 54. kilometresi Bünyan yol ayrımı yakınlarında sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören bir vatandaş, yardım için karşıdan karşıya geçerken A.S.'nin (47) sürücüsü olduğu 16 LRH 80 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil de yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazanın ardından olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Otomobilde bulunan sürücü A.Ş. ile birlikte M.Ş.Ö. (59), M.Ö. (52), Ş.Ö. (53), E.B. (46) ve M.Ş. (34) sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. M.Ş., kaldırıldığı Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından araçlar, bulundukları yerden kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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