Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenler Caddesi üzerinde 80 ADZ 315 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mezarlığa girdi. Kazada sürücü araç içerisinde sıkışırken, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.