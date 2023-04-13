Kazada ölen genç toprağa verildi

Kayseri’nin Develi ilçesinde otomobilin çöp konteynırına çarparak takla attığı kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç toprağa verildi.
Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin çöp konteynırına çarparak takla attığı kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç toprağa verildi.
Düne akşam saatlerinde İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 38 RV 081 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan çöp konteynırına çarparak takla atmış ve kazada Eren Çobanoğlu (18) hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Çobanoğlu'nun cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçede toprağa verildi.