Kazada parçalanan mobiletin sürücüsü ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında parçalanan mobiletin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas Caddesi Tuna Kavşağı'nda meydana gelen olayda, A.E. idaresindeki mobilet ile İ.F. idaresindeki 07 AC 1564 plakalı FİAT marka otomobil kaza yaptı. Otomobille çarpışan mobilet parçalanırken, otomobil de 50 metre sonra orta refüjdeki kaldırıma çarparak durabildi. Meydana gelen kazada mobilet sürücüsü A.E. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan mobilet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.