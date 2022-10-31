Kazada savrulan otomobil çocuklara çarptı: 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobilin çarptığı kazada savrulan otomobillerden biri kaldırımda yürüyen 2 çocuğa çarptı. Kazada yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuzlar Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında M.O. idaresindeki 38 AEY 310 plakalı otomobil ile A.D.E.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.O.'nun kullandığı otomobil savrularak, kaldırımda yürüyen E.G. ve F.G. isimli 2 çocuğa çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Sağlık ekipleri ise kazada yaralanan E.G. ve F.G.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan 2 araç çekici ile kaza yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.