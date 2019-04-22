Kazak Büyükelçi'den KAYSO'ya Ziyaret

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi makamında ziyaret etti.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ziyarette yaptığı konuşmada, “Kayseri Sanayi Odası olarak dost ve kardeş ülkemizin Büyükelçisini burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Kazakistan ülke olarak çok yakın dostluklar kurduğumuz bir yer. Bu güzel dostluklarımızı yaptığınız bu ziyaret vesilesi ile ekonomik ve kültürel alanda yapacağımız işbirlikleri ile daha da taçlandırmak istiyoruz. Umuyorum ki bu ziyaret, ikili ilişkilerimizin daha da güçlenmesine, dostluklarımızın artmasına ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda işbirliklerine vesile olacaktır” dedi. Başkan Büyüksimitci daha sonra misafirlere Kayseri sanayisi ve ihracatı hakkında bilgiler verdi.

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise, “Kazakistan ile Türkiye'nin iki kardeş ülke olduğunu belirterek, “Türk dünyası o kadar büyük ki, 200 milyona yakın Türkçe konuşan Türk topluluğu var. Kendi aramızdaki siyasi ve ekonomik alandaki işbirliklerini daha da geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle ticari alanda yapılacak işbirlikleri bu işin lokomotifi olmalı. Onun için iş dünyasına çok büyük iş düşüyor. Bizde bunun için buradayız. Bize gösterdiğiniz misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kazak Büyükelçi Saparbekuly, Kazakistan ekonomisi ve yatırım fırsatları hakkında birde sunum yaptı. Karşılıklı istişarelerin ardından ziyaret sona erdi.