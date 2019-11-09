İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin Kayseri'de

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, bir dizi incelemelerde bulunmak ve ticari ilişkileri geliştirmek üzere Kayseri’ye geldi.

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, bir dizi incelemelerde bulunmak ve ticari ilişkileri geliştirmek üzere Kayseri'ye geldi.


Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'i Erkilet Havaalanı'nda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve protokol üyeleri karşıladı. Karşılamanın ardından Kayseri Şehir Hastanesine geçen Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, burada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı. Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin bir açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önem verdiği projelerin başında gelen Şehir Hastaneleri adeta tüm dünyaya örnek oluyor. Kazakistan Başbakanı Sayın Askar Mamin de buranın işleyişi ve çalışma prensipleri ile ilgili incelemelerde bulundu" dedi.


Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, incelemelerin ardından kentten ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.