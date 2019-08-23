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Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly Kayseri OSB'u Ziyaret Etti

Kazakistan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve beraberindeki heyet, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı ziyaret etti.

Kazakistan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve beraberindeki heyet, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.


Başkan Nursaçan; “Heyeti, ilimizde görmekten memnuniyet duyduklarını, Kazakistan'la geçmişe dayanan güçlü tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğunu, dost ve kardeş her iki ülke arasında devam edegelen sınai, ticari, sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetleri konusunda ikili işbirliklerinin gün geçtikçe artmakta olduğunu, yatırım ve ticari ilişkilerin henüz beklenen düzeyde olmadığını, ancak bu konuda ileride gelişmelerin yaşanabileceğini” belirtti.


Heyete Kayseri OSB'nin hizmetlerini tanıtıcı sunum yapıldı.

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