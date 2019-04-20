Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kayseri Valiliğini Ziyaret Etti

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette iki ülkenin arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim alanındaki iş birliği hakkında konuşuldu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ziyarette yaptığı konuşmada, “Büyükelçimize bu nazik ziyareti için teşekkür ediyorum. Sabah kendisiyle beraber bir programa katıldık şimdi de burada kendisiyle iki ülke arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel iş birliğinde ki çalışmalarımızı konuşacağız. Bu çalışmalar kapsamında da neler yapabileceğiz onu değerlendireceğiz” dedi. Kayserinin Kazakistan açısından özel bir yeri var anlamı var diye konuşan Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise, “Haftasonu olmasına rağmen bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Sabah öğrencilerimizle birlikte bir konferansın açılışını yaptınız. Kayseri bizim için önemli bir ilimiz genel anlamda Türkiye Cumhuriyeti bizim kardeş ülkemiz ama Kayseri'nin Kazakistan açısından özel bir anlamı var. Her şeyden önce ülkelerimiz bazında, liderlerimiz bazında, bakanlıklar ve kurullar bazında çok verimli işlerimiz sürecektir mutlaka. Bu ilişkilere katkısı olması gereken diğer bir alan da valiliklerimiz arasındaki ve illerimiz arasındaki işbirliği. İnanıyorum ki Kayseri'nin Kazakistan'a birçok iş adamlarının hem ihracat hem ithalat kalemleri vardır. Kayseri Türkiye'nin en gelişmiş sanayi ve tarım bölgelerinden biri” ifadelerini kullandı. Kayseri'nin eğitim alanında önemli bir merkez olduğunu söyleyen Abzal Saparbekuly; “Diğer güzel bir konu ise Kayseri'nin artık eğitim alanında da önemli bir merkeze dönüşmesi, burada yüzlerce Kazak öğrenci ve uluslararası öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrenciler sonuçta size emanet sizin destek ve şefkatlerinizde burada eğitim görmekteler. Buradan gittikten sonra ülkelerinde Kayseri'nin birer temsilcisi olacaklardır. Bu yüzden eğitim alanında ki iş birliğinin gelişmesi de bizim için bir gururdur. Bu iş birliğinin yatırım ve ticaret anlamında da gelişecektir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.