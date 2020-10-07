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Kazancılar Çarşısı ortak kullanım alanları yenilenecek

Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak ve yönetim kurulu üyelerinin geçtiğimiz aylar içerisinde Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile görüşmeleri sonrası Kazancılar Çarşısı’nın ortak alanlarının düzenlenmesi konusundaki taleplerine olumlu yanıt geldi.

Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak ve yönetim kurulu üyelerinin geçtiğimiz aylar içerisinde Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile görüşmeleri sonrası Kazancılar Çarşısı'nın ortak alanlarının düzenlenmesi konusundaki taleplerine olumlu yanıt geldi.


Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak yaptığı açıklamada, “Melikgazi Belediyesi 2020 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısında gündeme gelen 28 madde karara bağlanarak, meclisten geçti. Bu maddelerden birisi de geçtiğimiz aylarda Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'nun çarşımızı gezdiği sırada iletmiş olduğumuz talebimizdir' 'dedi. Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak, Kazancılar çarşısı 'Kayseri'nin misafir odası, ticaretin de can damarıdır.' Bizim için önemlidir. Ortak kullanım alanlarımızın yenilenmesi konusunda ilettiğimiz talebimize olumlu yanıt veren başta Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu ve Meclis Üyelerimize bugün almış olduğu karardan dolayı teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki günlerde proje hazırlandıktan sonra Kazancılar Çarşımızın çalışmalarına başlanacaktır. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederim" dedi.

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