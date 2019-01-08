Kazım Çelik'ten jeneriklik gol

Kayserispor'un 2000 doğumlu genç golcü oyuncusu Kazım Çelik attığı gol sonra büyük beğeni kazandı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un genç golcü oyuncusu Kazım Çelik dün yapılan antrenman maçında öyle bir gol attığı uzun yıllar unutulmayacak cinsten. Emre Demir'in nefis asistinde ceza sahası içinde rövaşata ile şık bir gole imza atan Kazım Çelik hem teknik heyet hem de takım arkadaşları ayakta alkışla. İki genç oyuncunun organizasyonu sonrası atılan bu jeneriklik golü kameralara böyle yansıdı.