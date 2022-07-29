Kazım Karabekir Mahallesinde gençlere müjde

Mustafa Palancıoğlu, ilçede eğitim yatırımlarına devam ettiklerini söyleyerek, Kazım Karabekir Mahallesi'ne Akıl Küpü Çalışma İstasyonu yapacaklarının müjdesini verdi.

3 yılda Melikgazi'ye 16 okul, 8 kütüphane ve 3 teknoloji atölyesi projesi ile eğitime destek olduklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Akıl Küpü Çalışma İstasyonlarında okuma salonlarından ders çalışma alanlarına, bilgisayar odalarından mola köşelerine kadar birçok imkânı gençlerimize sunuyoruz. Kazım Karabekir'de bir ihtiyaç daha yerine getirerek 130 kişilik kütüphanemizi öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Mahallelerimizi daha da canlandırmak gençlerimizi mahallede tutup ders çalışmalarına imkân tanıyacak güzel projeler yapıyoruz. Gençlerin bir arada ders çalışmalarına imkân verecek olan akıl küpü çalışma istasyonlarında gençlerimiz için her şey düşünüldü. Bu istasyonlar gençlerin rahat ve konforlu bir ortamda ders çalışmalarını sağlayacak. Gençlerimize güvenle çalışabilecekleri sıcak bir mekân sağlamış olacağız. Dolayısıyla Melikgazi Belediyesi farklı mahallelerde bu zinciri devam ettirerek ve çocuklarımızın en rahat ve en nitelikli ortamda çalışması ve geleceklerini planlaması, geleceğe hazırlanması için gayret gösteriyoruz” dedi.