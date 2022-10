Kazım Karabekir ve Anafartalar Mahallesi pırıl pırıl oldu

İlçede mahallelere yönelik olarak daha temiz bir çevre için toplu temizlik çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir ve Anafartalar Mahallesi'nde genel temizlik çalışması yaptı.

Her hafta bir veya birkaç mahallede rutin olarak genel toplu temizlik çalışması yapıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Mahallelerimizin her birinde ayrı ayrı toplu temizlik çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Melikgazi'mizin her köşesinde durmaksızın çalışan, kocaman bir ekip var. Bu haftada Kazım Karabekir ve Anafartalar Mahallesi'nde toplu temizlik çalışması yapıldı. Temizlik çalışmalarına hız vererek mahalle sakinlerine temiz yaşam alanları sunuyoruz. Mahallelerde gerçekleştirdiğimiz genel temizlik çalışmalarında yollar yıkanıyor, su kanalları temizleniyor, kaldırım ve yol kenarları süpürülüyor. Tüm ekip olarak belediyemiz gün boyunca iki mahallede temizlik çalışma yaptı. Çalışmaların ardından kaldırım ve yol kenarlarındaki otların tekrar büyümemesi için ilaçlama yapılıyor, çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte ediliyor. Biz belediye olarak elbette temizlemekten imtina etmiyoruz ama bazı vatandaşlarımızdan çevreye duyarlı olmalarını bekliyoruz. Lütfen geleceğimiz için çevremize daha duyarlı olalım" dedi.