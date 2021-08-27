Kazım Karabekir'de 20 daire daha kura ile hak sahibine teslim edildi

Bu kapsamda 1 blokta bulunan 44 daireden 20 dairenin kurası çekilerek anahtarları teslim edildi.

Parklarıyla, yollarıyla, sağlık tesisleriyle Melikgazili vatandaşlara konforlu yaşam alanları oluşturduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kazım Karabekir Mahallemizin dokusu yenileniyor. Hak sahiplerimiz belediyemizin yaptığı kentsel dönüşüm bloklarında yepyeni dairelerine kavuşuyor. Melikgazi'miz için önemli yatırımlar yaparak kentsel dönüşüm projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Modern bir şehir anlayışıyla hareket ederek gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 1 blok 44 daireden 20 dairenin kurasını çekerek anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettik. Melikgazi Belediyemiz kentsel dönüşüm konusunda sadece Kayseri'de değil Türkiye'de de en önemli işlevi yapan belediyelerden bir tanesi” dedi.

Palancıoğlu, “Kazım Karabekir Mahallesinde kent dokusu yenileniyor bambaşka modern bir mahalle ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımızın konforu için nitelikli hizmet üretmeye devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm projelerimizi yoluyla parkıyla camisi ve sağlık merkezleri ile birlikte tamamlayarak ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Hak sahibi olan vatandaşlarımıza evlerinin hayırlı olmasını diler ağız tadıyla oturmalarını temenni ederim” ifadelerini kullandı.