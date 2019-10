Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir 2.Uluslararası Develi Aşık Seyrani Türk Kültürü Kongresi 2. Gününde Babası Kazım Karabekir'i anlattı

Uluslararası Develi Aşık Seyrani Türk Kültürü Kongresi'ne katılan Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir Yıldıran, "Dünü unutmayalım ki, yarına hakkımız olsun" dedi.

Uluslararası Aşık Seyrani Türk Kültürü Kongresi'nde Timsal Karabekir Yıldıran "Geçmişe bir yolculuğa beraber çıkacağız ben bu yolculukta sizlere gül bahçesi vaat etmiyorum. Acılar ve ızdıraplar bu günlere nasıl geldik? Dünü unutmayalım ki yarına hakkımız olsun. Babası Mehmet Emin 15 yaşındayken Kırım Savaşı patlak veriyor ve etraftan memurlar asker toplamaya geldikleri zaman kimse evladını savaşa göndermek istemiyor. Bunun üzerine babası Ahmet bey yazın Mehmet Emin'i ilk gönüllü olarak. Eğer biz evlatlarımızı askere göndermezsek bu vatanın şerefini kim kurtaracak? Dolayısıyla 15 yaşındaki Mehmet Emin Kırım savaşına katılıyor Gazi olarak yurduna döndüğü zaman madalyalarıyla, Alaylı olarak orduda kalıyor ve jandarma Generalliğine kadar yükselecek" diyerek konuşmasına başladı.

Timsal Karabekir, "Sarı Kamış'ta binlerce şehit donarak can veriyor Allahuekber dağlarında, Kazım Karabekir o dönemde Sarıkamış'ta değil fakat o kadar can vermeseydi Türk askeri, belki Çanakkale'de onlar savaşacaktı. Belki o yıl bir okul mezun verecekti vermedi. Onca evlat 13'lü 15'li yaşlarda vatanın her bölgesinden gelen evlatlar bugün bizim bu özgürlüğümüz için can verdiler Çanakkale'de. Çanakkale Türkün destanıdır bir eşi daha yoktur Çanakkale'nin, Çanakkale geçilmez diye destan yazmış Türk askeri. Nusret mayın gemisi sabaha kadar mayınladığı Çanakkale'de gelip çarpan her zırhlı ya batıyor ya kaçıyor, dünyaya haykırıyoruz Çanakkale Geçilmez. Bu yüce insanı anmadan geçemeyiz Koca Seyit Edremitli Seyit 10 başı gördüğümüz gibi normal bir adam. Boyu normal kilosu normal fakat yerden 276 kiloluk mermiyi sırtlamaya gelince bir dev kesiliyor Koca Seyit ve bir tek insanın gücüyle bir zırhlı batıyor. Nasıl yaptın Koca Seyit? Bir kez daha kaldırsana ama ikince kez kaldıramıyor neydi ona o gücü veren "Aşktı Vatanına Duyduğu Aşk, Allahı'na Duyduğu İmandı". Müttefiklerin kara harekatını başlatması kan yangın gerçek bir cehennem Çanakkale 7 düvel Türkü boğmak için gelmiş, neden geldiğini bilmeyen Hintli asker ezan okununca namaza durur, Türk askeride namazda öldürmem der o benim din kardeşim hepsini kurşuna dizer İngilizler sen öldürmezsen biz seni öldürürüz.

Kazım Karabekir'in vasiyetini okuyayım sizlere "Hakikatını ara ve öğren, sonra münakaşasını istediğin gibi yap birincisi vicdanına ikincisi irfanına dayanır" gerçekten de de gözümüzün önünde görüyoruz ki yanlış bilgi ile insanlar felaket kaynağı olabiliyorlar. Ben sizlere teşekkür ediyorum beni sabırla dinlediğiniz için."dedi.