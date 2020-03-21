Kazım Yücel: “Su faturalarında 6 ay ücretsiz kullanım ya da yüzde 50 indirim yapılmalı”

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan hükümet politikalarında su faturaları ile ilgili bir şey olmadığını söyleyen Kazım Yücel, “Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü, bildiğiniz gibi Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Şu anda tespit edilen vakalarla birlikte ölüm sayısı da 9 civarında. Bu durumda bütün yetkililerimizin ve dünyadaki sağlık örgütlerinin ısrarla söylediği şeyler, bir temas sonrasında mutlaka ellerinizi dezenfekte edin, yıkayın ve bu virüsün bu şekilde elde ve vücutta barınma ihtimalini azaltın. Sürekli söylenilen şey su ile ilgili konular ve sabunla vücutta bulunan bu virüsün atılması. Biz aylar önce Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, Kayseri'de yüzde 10 artı tefe tüfe ile birlikte yüzde 20 zam yapmıştık ve belki de o günden bu güne yüzde 25'lere ulaşan bir zam oranı var. Dünya Sağlık Örgütü böyle bir durumda suyun öneminden bahsederken, vatandaşlarımız musluğu açmaktan korkar hale gelmemeliler. Bu yapılan zamların acilen geri çekilmesi gerekli. Cumhurbaşkanımız hükümet politikalarını açıklarken ben ve belki de birçok vatandaş şunu bekliyordu, sular 6 aylığına ücretsiz, elektrik ve doğalgaz ile ilgili kapamalar olmayacak. Belki bu ifadeleri bekliyorduk ama politikalar da önümüze koyulan tedbirlerde su ile ilgili hiçbir konuya değinmedi. Bu görev de belki de İYİ Partili meclis üyesi olan bizlere kaldı” dedi.

Yücel, hükümet politikasında olmayan su konusunda belediyenin adım atması halinde İYİ Parti olarak arkasında duracaklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Biz buradan Sayın Belediye Başkanımıza sesleniyoruz, belediye meclisinin toplanmasına şu günden itibaren en az 2 - 3 hafta var ve bu süreç içerisinde bu toplantılar iptal de edilebilir. Fakat bütün Kayserili hemşerilerimiz, yer altından çıkan kendi sularına bu 6 ay içerisinde hiç ücret ödemese de olabilir belki ama en azından yüzde 50 fiyat uygulamasına geçilebilir. Vatandaşlarımızın belki suları kesilmiş ve açma kapama ücreti ödemek zorunda kalıyorlar ve bir de bu virüsün üzerlerindeki korkusu ile uğraşıyorlar. Sayın Belediye Başkanımıza, Cumhurbaşkanımızın hükümet politikalarında almadığı bu su konusu ile ilgili, İYİ Parti olarak biz buradan sesleniyoruz, bu karar alınsın bizler de 6 ay boyunca bu karara destek vereceğiz.”