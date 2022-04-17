Kazım Yücel: “Turizm reklamı yapılmazsa, Kayseri uyuyan bir dev olacak”

Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Kayseri'nin turizm acentelerine ve turistlere yeterince tanıtılmadığını söyleyerek, “Turizm reklamı yapılmazsa, Kayseri uyuyan bir dev olacak” dedi.

Kayseri'nin tanıtımı için hiçbir çalışmanın yapılmadığını ifade eden Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, “Biz uzun yıllardır Kayseri ve Kapadokya arasındaki mesafe yakınlığından ve oraya gelen yoğun turistin Kayseri'ye 1 tanesinin bile gelmemesinden yakınan ifadeleri hem meydanlarda, hem sahalarda hem de ekranlarda ifade ediyoruz. Kayseri Valiliği'nin ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün bu konu ile ilgili hiçbir çalışması yok. Dolayısıyla bunu bir kez de mecliste bütün belediye başkanlarına ifade etmek gerekli. Bu şehir sadece onların değil, hepimizin. Kapadokya bölgesine gelen 3 ile 4 milyon turistin günde 300 tanesini yani 300 çarpı 30 ayda 10 bin, 12 ayda 120 bin turist Kayseri'ye gelse Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 1 yıllık bütçesi kadar parayı burada harcayıp gidebilir. Büyükşehir Belediyesi 1 yıllık bütçeyle burada ne yapıyorsa, gelen turistin getirmiş olduğu bu rakamla bir o kadar daha bütçeyle demek ki bir şeyler daha yapılabilir” dedi.

Yücel, Kayserinin birçok bölgesini ve özelliğini yerli halkın dahi bilmediğini ve bunların tanıtılmamasının üzücü olduğunu söyleyerek, “Kayseri'de turizmin en azından geçmiş yıllardaki gibi olabilmesi adına turizm acentelerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, valiliğin ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Kayseri ile ilgili broşürler göndermesi lazım. Yurtdışında hangi ülkeden geliniyorsa Kapadokya bölgesine, turistleri getiren acentelere Kayseri'yi anlatan broşür koymak gerekiyor. Gevher Nesibe Şifa Hastanesi Kayseri'de mesela. Bununla ilgili kimin bilgisi var? Kaniş, Kültepe, Karum'dan kimin bilgisi var? Kayseri halkının dahi bu konularla ilgili bilgisi yok. Bunlar Kapadokya bölgesindeki acentelere, otellere anlatılmalı. Buraya gelen turist akşama kadar Kapadokya'yı gezince akşam da bir Kayseri'ye gelmeli, meydana inmeli ve buradaki esnafları en azından ziyaret edip ticaretlerine katkı sağlamalı. Bunlarla ilgili kim gayret gösterecek? Sürekli ifade ediyoruz bu bölge ile ilgili, eğer Kayseri'ye yerli turistin gelmesini istiyorsanız oturduğunuz yerden olmaz. Bütün illere, Kayseri billboardlarına girildiği gibi oralara da “Kayseri'de dünyanın ilk hastanesi var. Biliyor musunuz?” gibi broşür ve ya ilanlarla Türkiye genelinde reklam yapılmazsa, Kayseri uyuyan bir dev olur. Kayseri iç ve dış turizmini kaybetmiş. Burada dev gibi bir şehir var ama bunun hiçbir yerde anlatılmadığını görmekten de üzüntü duyuyoruz ve bunu hatırlatmak istedik” ifadelerini kullandı.