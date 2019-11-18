KBB Uzmanı Dr. Erdal Cahit Topçu: “Öksürük akciğerleri koruma mekanizmasıdır”

Erdal Cahit Topçu, çocuklarda öksürüğe dikkat çekerek, “Öksürük akciğerleri koruma mekanizmasıdır” dedi.

Erdal Cahit Topçu, bir alışveriş merkezinde düzenlenen söyleşide vatandaşlarla buluşarak, sorularını yanıtladı.

Kış aylarının gelmesiyle çocuklarda artan öksürüğe değinen Topçu, ailelere uyarılarda bulunarak, “Hastanemize gelen 10 hastamızdan 8'i, ‘Çocuğum öksürüyor, ne kullansak da geçmiyor' diye bize şikayetlerde bulunuyorlar. Ancak öksürüğün bir atılım refleksi olduğunu ve akciğerleri koruma mekanizması olduğu hep unutulmaktadır. Hemen öksürüğü kesici ilaçlar verilerek ‘Al bunu kullan, sonra kontrole gelirsin' diye uyarılarda bulunuluyor. Aslında kulak burun boğaz açısından öksürüğü kesmek doğru bir yaklaşım değil. Öksürük atılım refleksi olduğu için ciğerlerimizi koruyan ve mekanizma ve öksürüğün nedenini bularak ortadan kaldırmaya yönelik tedavilerde bulunmamız gerekiyor. Normal şartlar altında çocuklarda öksürük günde 11 defa, hatta bazı kaynaklarda 30'a yakın olması normal olarak kabul edilmektedir. Burun akması ve genellikle çocuklarda 2 haftanın üzerinde olması mutlaka tedavi uygulanması anlamına gelmekte ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Öksürük olan çocuklar aynı zamanda beraberinde yaşadığı semptomlara göre ayrılabilirler. Mesela gece öksürüğü olan çocukta eforla veya fiziki aktivite ile artan bir öksürük varsa özellikle alerji altında ortaya çıkmış bir öksürük diyebiliriz. Bir yemek sonrası ve akşam saatinde çıkan öksürüklerde reflüye bağlı bir öksürük düşünebiliriz. Ancak genel olarak akut öksürük dediğimiz en çok görülen öksürükler üst solunum enfeksiyonlarına bağlı ortaya çıkan öksürüklerdir” ifadelerini kullandı.