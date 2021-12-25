KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 58- Fenerbahçe: 99

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 10.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Bellona Kayseri Basketbol sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 58-99 mağlup oldu.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Ziya Özorhan, Muzaffer Vardarlı, Doğu Berk İnnal
Bellona Kayseri Basketbol: İlayda Derman, Zeynep Öykü Kalbisağde (9), Feray Dalkılıç, Sevgi Tonguç (10), Farhiuya Abdi (6), Egle Sventoraite (10), Gizem Tüzün (2), Helin Boybeyi (5), Destin Slocum (16), Ece Su Dinçer
Fenerbahçe Safiport: Satou Sabally (20), Amanda Zahui Bazoukou (5), Manolya Kurtulmuş (18), Olcay Çakır Turgut (8), Şerife Alperi Onar (8), Tuğçe Canıtez (11), Çağla Karatekin (3), Alina Iagupova (22), Banu Şimşek (2), Ayşe Yılmaz (2)
Periyotlar:
1.Periyot: 15-23
Devre:36-46
3.Periyot:49-69