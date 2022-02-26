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KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 59 - OGM Ormanspor: 70

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 19.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Bellona Kayseri Basketbol ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi. Kadir Has Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı konuk ekip OGM Ormanspor 11 sayı farkla 59-70 kazandı.



Salon: Kadir Has Spor Salonu


Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Cemil Uygül, Alper Gökçebel


Bellona Kayseri Basketbol: Peddy (2), Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu (2), Gökçe Doğan, Sevgi Tonguç (5), Dilara Tongar (8), Brooque Williams (21), Farhiya Abdi (14), Gizem Tüzün (4), Helin Boybeyi (3)


OGM Ormanspor: Marie Robinson (21), Nilay Kartaltepe, Sevgi Uzun (14), Meltem Avcı (6), Mc Cowan (24), Damla Gezgin (3), Nazlı Bircan Gökdemir, Lucet (2)


1. Periyot: 14-16


Devre: 23-35


3. Periyot: 39-54

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