KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 73 Çankaya Üniversitesi: 87

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 12.
haftasında evinde oynadığı maçta Çankaya Üniversitesi'ne 87-73 mağlup oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbolda kötü gidişat devam ediyor. Sarı kırmızılılar evinde rakibi Çankaya Üniversitesi'ne 14 sayı farkla kaybetti.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Alper Özkök, Anıl Veziroğlu, Seda Esen
Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde, (9), Meltem Topaloğlu (5), Sevgi Tonguç (8), Brooque Williams (25), Egle Sventoraite (14), Gizem Tüzün, Helin Boybeyi, Stephanie Zenora Madden (6), Fahriye Abdi (6), Gökçe Doğan,
Çankaya Üniversitesi:Elina Dikaioulaku (20, Alexis Prince(29), Latanya White (11), Derin Yaya (11), İnci Güçlü (12), Tuğba Melike Oral (2), Tuğçe Murat (2),
Periyotlar:
1.Periyot:15-24
Devre: 37-52
3.Periyot: 54-75