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KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 77-Nesibe Aydın: 71

Bellona Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18.

Bellona Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında sahasında ağırladığı Nesibe Aydın'ı 77-71 mağlup etti.



Salon: Kadir Has


Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Serdar Saraç, Uğur Akyıldız


Bellona Kayseri Basketbol: Sheylani Peddy (18), Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu (3), Dilara Tongar (2), Brooque Willams (27), Farhiya Abdi (8), Egle Sventoraite (19), Gizem Tüzün, Helin Boybeyi


Nesibe Aydın: Jessica Thomas (17), Katsiaryna Snytsına (7), Merve Uygül, Kamile Nacickaite (9), Hülya Çoklar Asarcıklı (5), Meltem Yıldızhan (6), Harika Gözde Eldaş (14), Alaina Coates (13)



Periyotlar:


1.Periyot: 17-16 (Bellona Kayseri lehine)


Devre: 35-33 (Bellona Kayseri lehine)


3.Periyot: 48-44 (Bellona Kayseri lehine)

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