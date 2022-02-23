KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 77-Nesibe Aydın: 71

Bellona Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18.
Bellona Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında sahasında ağırladığı Nesibe Aydın'ı 77-71 mağlup etti.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Serdar Saraç, Uğur Akyıldız
Bellona Kayseri Basketbol: Sheylani Peddy (18), Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu (3), Dilara Tongar (2), Brooque Willams (27), Farhiya Abdi (8), Egle Sventoraite (19), Gizem Tüzün, Helin Boybeyi
Nesibe Aydın: Jessica Thomas (17), Katsiaryna Snytsına (7), Merve Uygül, Kamile Nacickaite (9), Hülya Çoklar Asarcıklı (5), Meltem Yıldızhan (6), Harika Gözde Eldaş (14), Alaina Coates (13)
Periyotlar:
1.Periyot: 17-16 (Bellona Kayseri lehine)
Devre: 35-33 (Bellona Kayseri lehine)
3.Periyot: 48-44 (Bellona Kayseri lehine)