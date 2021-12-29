KBSL: BOTAŞ: 81 - Bellona Kayseri Basketbol: 64

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 11.
haftasında deplasmanda BOTAŞ'a kaybetti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında BOTAŞ'a, konuk olan Bellona Kayseri Basketbol salondan 81-64 mağlubiyetle ayrıldı.
Salon: DSİ Spor Salonu
Hakemler: Ali Şakacı, Cemil Uygül, Hande Öztürk
BOTAŞ: Dubljevic (11), Ayşe Cora (29), Sehernaz Çidal (10), Davis (13), Tilbe Şenyürek (5), Jurjane (11), Prezelj (2), Ceren Gökdemir
Bellona Kayseri Basketbol: Farhiya Abdi (10), Helin Boybeyi (6), Destiny Slocum (13), Zeynep Öykü Kalbisağde, Egle Sventoraite (11), Brooque Williams (18), Gökçe Doğan (1), Sevgi Tonguç (5), Gizem Tüzün, Meltem Topaloğlu
1. Periyot: 20-13
Devre: 39-24
3. Periyot: 61-48