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KBSL: BOTAŞ: 81 - Bellona Kayseri Basketbol: 64

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 11.

haftasında deplasmanda BOTAŞ'a kaybetti.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında BOTAŞ'a, konuk olan Bellona Kayseri Basketbol salondan 81-64 mağlubiyetle ayrıldı.


Salon: DSİ Spor Salonu


Hakemler: Ali Şakacı, Cemil Uygül, Hande Öztürk


BOTAŞ: Dubljevic (11), Ayşe Cora (29), Sehernaz Çidal (10), Davis (13), Tilbe Şenyürek (5), Jurjane (11), Prezelj (2), Ceren Gökdemir


Bellona Kayseri Basketbol: Farhiya Abdi (10), Helin Boybeyi (6), Destiny Slocum (13), Zeynep Öykü Kalbisağde, Egle Sventoraite (11), Brooque Williams (18), Gökçe Doğan (1), Sevgi Tonguç (5), Gizem Tüzün, Meltem Topaloğlu


1. Periyot: 20-13


Devre: 39-24


3. Periyot: 61-48

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