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KBSL: Galatasaray: 58 - Bellona Kayseri Basketbol:61

Bellona Kayseri Basketbol ligin 13.

haftasında deplasmanda Galatasaray 61-58 mağlup etti.



Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol dün deplasmanda Galatasaray'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.



Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi


Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Mehmet Onur Sönmez, İsmail Binbir,


Galatasaray: Eda Şahin (2), Kaela Dawn Davis (19), Miray Balotlu, Sude Yılmaz (4), Pelin Derya Bilgiç (3), Anete Steinberga (15), Gizem Başaran Turan, Tina Krajisnik (15), Berna Şahin


Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde (2), Meltem Topaloğlu, Sevgi Tonguç (4), Dilara Tongar (5), Brooque Willams (23), Farhiya Abdi (8), Egle Sventoraite (12), Gizem Tüzün (2), Helin Boybeyi (1), Destiny Slocum (4)


Periyotlar:


1.Periyot: 19-15


Devre:36-32


3.Periyot: 50-46

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