KBSL: Hatayspor:87 - Bellona Kayseri Basketbol: 79

Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda oynadığı maçta Hatayspor'a 87-79 kaybetti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol ligin 16.haftasında oynadığı maçta Hatayspor'a kaybetti. Sarı kırmızılılar rakibi ilk üç periyot iyi oynamasına rağmen son periyotta sayı üretmekte zorlandı ve 8 sayı farkla mağlup oldu.

Salon: Antakya Spor Salonu

Hakemler:Umut Özgün Ergün, Yiğit Emre Şimşek, Doğu Berk İnnal

Hatayspor: Aaryn Deje Wiley (15), İdal Yavuz, Büşra Akbaş (15), Büşra Akgün (7), Bahar Çağlar Ökten (8), Jazmine Jones (27), Elif Emirtekin (13), Melis Dilara Lafatan (2)

Bellona Kayseri Basketbol: Sheylani Marie Peddy (29), Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu (4), Sevgi Tonguç (2), Dilara Tongar (8), Brooque Willams (22), Helin Boybeyi, Egle Sventorite (14)

Periyotlar:

1.Periyot: 25-27

Devre: 44-50

3.Periyot: 61-67