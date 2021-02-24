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KCETAŞ'ın 2021 Talas yatırımları ele alındı

Talas’ta Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.

Talas'ta Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ) tarafından 2021 yılında gerçekleştirilecek hizmet ve yatırımlar, düzenlenen toplantıyla masaya yatırıldı.


Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve KCETAŞ Dağıtım Varlıkları ve Şebeke İşletme Direktörü Şevki Özkan ile her iki kurumdan yetkililerin katılımıyla Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda bu yıl içerisinde yapılması planlanan yatırımlar ele alındı.


KCETAŞ'ın geçtiğimiz yıl gerek ilçe merkezinde gerekse de kırsal mahallelerde önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2021 yılında da hem aydınlatma hem de elektrik hattı konusunda birçok önemli yatırımın Talas'a kazandırılacağını ve bazı hatların yer altına alınarak görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılacağını ifade etti.


Kayseri'de bütün kurum ve kuruluşların işbirliği içerisinde hizmet ürettiklerine vurgu yapan Başkan Yalçın, yapılacak olan çalışmalardan dolayı KCETAŞ yetkililerine de ayrıca teşekkür etti.

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