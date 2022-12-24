Kemal Kılıçdaroğlu'na “ülkücü” tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri ziyareti sırasında basına kapalı “Kayseri Ülkücü Kanat Önderleri Toplantısı” yapıldığına dair açıklamasına ülkücülerden tepki geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 25. Dönem Kayseri Milletvekili ve önceki dönem MYK Üyesi Süleyman Korkmaz, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Korkmaz, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, isim vermeden “Ülkücünün de, ülkücü kanaat önderinin de partisi MHP'dir. Kimse istismar etmesin” diye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Kayseri'de yaptığı ziyaretlerde açıklanan programında saat 14:00'da Kayseri “Ülkücü Kanaat Önderleri Toplantısı” yapılacağına ilişkin duyurusuna tepki, böylelikle MHP 25. Dönem Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz'dan gelmiş oldu.