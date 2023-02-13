Kendiler küçük yürekleri kocaman

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından, vatandaşların bölgeye yardımları çığ gibi büyürken, Kayseri'de yaşayan küçük çocuklar da biriktirdikleri paralarını depremzedelere yardım olarak bağışladı.

Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde oturan 6 yaşındaki Yunus Emre Karaaslan, biriktirdiği 100 TL harçlığını, babası Ömer Karaaslan ile birlikte Selçuklu mahalle muhtarı Murat Yılmaz'a teslim etti. Yine aynı mahallede yaşayan 7 yaşındaki Hira Nur Barbaros ve 11 yaşındaki Efe Gür de biriktirdikleri paralarını depremzedeler için bağışladı.

6 yaşındaki Yunus Emre'nin babası Ömer Karaaslan, "Çocuğum, haberleri dinlerken kumbarasındaki parayı depremzedelere bağışlamak istedi. Biz de kumbarasını açtık. İçerisinden çıkan 100 TL'yi muhtarımıza getirip teslim ettik" diye konuştu.

Selçuklu Mahalle muhtarı Murat Yılmaz da, "Birçok bağış aldık. Kahramanmaraş bölgesi ilçelerine 1 tır 4 kamyonet ve 2 minibüs yiyecek-giyecek gönderdik. 6 yaşındaki Yunus Emre Karaaslan'ın kumbarasında biriktirdiği 100 TL bağışlaması çok manidar, çok duygusal. Bir kez daha gördük ki bu millet yıkılmaz" dedi..

7 yaşındaki Hira Nur Barbaros, bağışladığı para ile birlikte yazdığı mektupla da duygulandırdı. Küçük kız mektubunda, “Ben Hira Nur Barbaros. Bu mektubu ağlayarak yazıyorum. Bizim de başımızdan geçti ama sakın korkmayın, biz sizin yanınızdayız. Elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Dua etmekten başka çaremiz yok. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun ve okul harçlıklarımdan biriktirdiğim 100 TL'yi size gönderiyorum” ifadelerini kullandı.