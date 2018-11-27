Kendileri küçük yürekleri büyük

Kayseri'de yaşayan 150 Afgan aile için başlatılan yardım kampanyasına Hacılar İstiklal İlköğretim Okulu 380 öğrenci ve 20 öğretmen ile katıldı. Yaklaşık 150 aileye yetecek yiyecek ve giyecek toplayan öğrenciler yardımları kendi elleri ile teslim etti.

Kayseri'de yaşayan Afgan mülteciler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan giyecek, yiyecek ve ev eşyaları Barış Manço Parkı'nda kurulan çadırda hak sahiplerine dağıtıldı. Bu kampanyaya 380 öğrenci, aileleri ve 20 öğretmenle katılan Hacılar İstiklal İlkokulu topladığı yardımları Müdür Ahmet Hamdi Gençtür, öğretmen Özay Altıparmak ve öğrencilerin katılımı ile Değerler Eğitimi Dersi kapsamında dağıttı. Minik öğrenciler topladıkları yiyecek, giyecek ve ev eşyalarını kendi elleri ile yaşıtlarına dağıtırken ortaya son derece güzel görüntüler çıktı.

Okul Müdürü Gençtürk, ''Böyle bir kampanyaya katıldığımız için mutluyuz. Öğrencilerimiz Değerler Eğitimi dersi kapsamında buraya gelerek topladıkları yardımları kendi elleri ile dağıtarak zor durumdaki yaşıtlarının yanında dayanışma sergilediler'' dedi. Öğretmen Özay Altıparmak ise, ''Bu yardım konusunu okulda gündeme getirdikten sonra öğrencilerimiz ve aileleri büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 150 öğrenciye yetecek miktarda yiyecek, giyecek ve ev eşyası topladık. Kamyonlar ile buraya getirdiğimiz yardımları öğrencilerimiz kendi elleri ile dağıttı'' dedi.