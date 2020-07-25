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Kendine zarar veren şahıs balkondan girilerek kurtarıldı

Kayseri’nin Kocasinan İlçesinde, ikametinde kendine zarar veren bir şahsı polis ekipleri, itfaiye merdiveniyle çıktığı balkondan girerek ikna etti.

Kayseri'nin Kocasinan İlçesinde, ikametinde kendine zarar veren bir şahsı polis ekipleri, itfaiye merdiveniyle çıktığı balkondan girerek ikna etti.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Dalaman Sokak üzerinde bulunan bir ikamette sinir krizi geçiren bir kişinin evden aşağı eşyalar attığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, itfaiye merdiveniyle şahsın bulunduğu 4. katın balkonuna açıktı. Buradan içeri giren polisler, şahsı ikna ederek aşağı indirdi. İsminin Emre T. olduğu öğrenilen şahıs, tedavisi için hazır bekleyen ambulansa bindirildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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