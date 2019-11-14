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Kendini vuran genç ağır yaralandı

Kayseri’de tabanca ile kendini vuran genç ağır yaralandı.

Kayseri'de tabanca ile kendini vuran genç ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay Fevzioğlu mahallesi 46. sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre K.G. (20), sabah saatlerinde tabanca ile kendine ateş etti. Evdekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. K.G., sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise evde inceleme yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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